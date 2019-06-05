Закинициатива госсовета Удмуртии по «наливайкам» может быть принята Госдумой до конца года

Законопроект, который позволит регионам регулировать продажу алкоголя в заведениях, может быть принят Госдумой России до конца года. Об этом на пресс-конференции в Ижевске заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев. Ранее с такой инициативой выступил госсовет Удмуртии.

«Это так называемые "наливайки" в жилых домах. Возник серьезный вопрос, потому что коллеги в правительстве и руководители ряда крупных городов боялись, что под этот запрет продажи алкоголя в нежилых помещениях жилых домов подпадут находящиеся на первых этажах официальные магазины, кафе, рестораны. Сейчас готовится вариант, который сможет все эти аспекты учесть. Во-первых, там будут прописаны критерии, кто исключается из этого, для того чтобы реально вывести большие рестораны и магазины, имеющие необходимые лицензии, площади, кухню. Во-вторых, само решение будет отдано субъектам федерации. То есть субъекты федерации будут в праве запретить, но за исключением таких-то заведений», — пояснил депутат Госдумы.

По его словам, текст законопроекта в настоящее время готовится при участии другого депутата, представляющего Удмуртию, Игоря Сапко. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в Госдуму в эту сессию.

Внесенная в Госдуму России законодательная инициатива, разработанная госсоветом Удмуртии, предлагает предоставить регионам полномочия на введение определенных ограничений в местах общепита, установку времени, условий и места розничной продажи алкоголя в так называемых «наливайках».

Напомним, что власти Удмуртии намерены закрыть точки по ночной продаже алкоголя, которые зарегистрированы в качестве мест общепита. Кроме того, в госсовете республики планируют повысить возрастной ценз для продажи алкоголя до 21 года.