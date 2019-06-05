На Кубани планируют создать 30 полигонов размещения отходов

Краснодарский край готовит заявку в Министерство природных ресурсов России, чтобы определить еще 30 мест для размещения полигонов ТБО. В настоящее время в регионе действует лишь 14 лицензированных мест для своза отходов. Увеличением числа полигонов кубанские власти планируют сдержать рост тарифов для населения.

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил генеральному прокурору Юрию Чайке на прошедшем вчера, 4 июня, в Ростове-на-Дону совещании по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами.

В администрации края напомнили, что с начала 2019 года в России работать с ТБО должны региональные операторы, в задачу которых входит транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов утверждаются отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, на этом же совещании глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что уже осенью этого года в Майкопском районе республики планируется строительство отходоперерабатывающего комплекса на участке 15,7 га и стоимостью 450 млн руб. В настоящее время в регионе эксплуатируется два мусорных полигона – в Адыгейске (загруженность 8 %) и Майкопе (загруженность 80%).

Василий Хитрых