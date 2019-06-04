В Майкопском районе планируют построить отходоперерабатывающий комплекс за 450 млн

В рамках инвестиционного проекта ООО «ЭкоЦентр» в Майкопском районе Адыгеи планируется строительство отходоперерабатывающего комплекса. Инвестпроект стоимостью 450 млн руб. начнут реализовывать осенью этого года на участке 15,7 га. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе совещания по вопросу исполнения законодательства в сфере обращения с ТКО, проходящем сегодня, 4 июня, в Ростове-на-Дону под председательством генпрокурора России Юрия Чайки.

В планах компании построить мусоросортировочный комплекс, участок биокомпостирования и полигон для размещения неутильной части ТКО.

Сейчас в Адыгее эксплуатируется два мусорных полигона – в Адыгейске (загруженность 8 %) и Майкопе (загруженность 80%). Собираемость платы за вывоз ТКО в марте-апреле 2019 года составила около 70%.

Сообщается также, что в рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году Адыгее необходимо наладить обработку 100% ТКО, из которых 40% – должно быть утилизировано. В настоящее время идет подготовка к конкурсному отбору подрядчика по созданию до 2020 года мусоросортировочного комплекса в Адыгейске.

Василий Хитрых