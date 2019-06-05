США заинтересованы в оказании военной помощи Украине

Вашингтон продолжает быть заинтересованным в военной помощи украинским властям, сообщил возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер. «Мы очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются»,— сказал он (цитата по ТАСС).
Напомним, ранее Конгресс США предложил выделить не менее $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию в 2019–2020 годах. Средства должны пойти на укрепление демократии в России и защиту соседних стран, в частности Украины, Грузии и Молдавии.
Подробнее об оборонном бюджете США в 2018 году читайте в публикации “Ъ” «Конгресс определил затраты на сдерживание России в Европе».
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