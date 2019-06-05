США сообщили о переговорах с РФ по контролю над вооружениями

США и Россия запланировали переговоры по контролю над вооружениями, сообщила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью Defense One. Она не уточнила место и дату переговоров между странами.

«У нас есть отдельный форум для двусторонних дискуссий. Я рассчитываю на их проведение на более высоком уровне. Нам предстоят некоторые дискуссии»,— сказала госпожа Томпсон в интервью изданию Defense One. Она добавила, что СНВ-3 не получилось обсудить на сингапурской конференции по безопасности из-за неподходящего уровня мероприятий.

Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о заключении нового аналогичного договору о СНВ ядерного соглашения между США, Россией и Китаем. При этом новый документ должен регулировать все виды оружия.

Как стало известно “Ъ”, Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. Ответа со стороны США до сих пор не последовало.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ядерному миру — да, да, да».