Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Нападающий хоккейного клуба СКА Павел Дацюк с высокой вероятностью продолжит играть в екатеринбургском «Автомобилисте», сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. Ранее нападающий объявил, что заканчивает выступления за петербургскую команду.

«На следующей неделе мы встретимся и обсудим дальнейшие планы. С большой вероятностью Павел выполнит обещание и будет играть за команду из своего родного города. Не исключаются варианты и с клубами НХЛ»,— приводит американская газета Detroit Free Press слова господина Мильштейна.

Хоккеист играл за СКА с 2016 года. В 2017 году он завоевал Кубок Гагарина, а в 2018-м в составе российской сборной по хоккею стал победителем Олимпиады. В 2001–2016 годах Дацюк играл за «Детройт Ред Уингз», выиграв за этот период три Кубка Стэнли.