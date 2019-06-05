РПЦ сообщила об отсутствии условий для визита папы Римского в Москву

В Москве пока нет подходящих условий для визита папы Римского Франциска, сообщил митрополит Волоколамский Иларион. Он отметил, что отношения между Римско-католической и Русской православной церквями развиваются положительно.
«На данный момент это не входит в повестку дня наших двусторонних отношений. Многие в нашей церкви, будь то епископы, священники или верующие, не готовы принять его»,— сказал митрополит в интервью швейцарскому католическому порталу Cath.ch. По его словам, РПЦ не хочет, чтобы отношения между церквями испортились из-за такого настроя.
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