Дмитриев Кирилл Александрович

Родился 12 апреля 1975 года в Киеве (Украина). Окончил Стэнфордский университет с наивысшим отличием (бакалавр экономики) и MBA Гарвардского университета с наивысшим отличием (Baker Scholar). Работал в инвестбанке Goldman Sachs в Нью-Йорке и в консалтинговой компании McKinsey в Лос-Анджелесе, Москве и Праге, затем — заместитель гендиректора российской IT-компании IBS. С 2002 по 2007 год — соуправляющий партнер и исполнительный директор Delta Private Equity Partners. С 2007 по 2011 год возглавлял фонд прямых инвестиций Icon Private Equity с капиталом под управлением более $1 млрд. С апреля 2011 года — гендиректор Российского фонда прямых инвестиций. Входит в советы директоров компаний «Ростелеком», РЖД, «Транснефть», Газпромбанка и др. Член Делового совета БРИКС и Делового консультативного совета АТЭС. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

Награжден орденом Александра Невского (2017), французским орденом Почетного Легиона (2018).