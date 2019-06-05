РФПИ планирует инвестировать вместе с китайскими партнерами в «Белый Раст»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с китайскими инвесторами вложит средства в транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Белый Раст». Об этом “Ъ” сообщил в интервью глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Планируем инвестировать вместе с китайскими партнерами в компанию "Белый Раст", это контейнерные железнодорожные терминалы между Китаем и Европой»,— сказал он.

ООО «ТЛЦ "Белыйй Раст"» в Подмосковье подконтрольно дочерней компании ОАО РЖД — ООО «Развитие ТЛЦ», в ноябре 2016 года 49% в нем за 2 млрд руб купил китайский порт Инкоу. В октябре 2018 года Промсвязьбанк предоставил «Развитию ТЛЦ» кредитную линию на строительство первой очереди ТЛЦ «Белый Раст» в 6 млрд руб.

Подробнее — в интервью господина Дмитриева “Ъ”.

Подробнее о сделке — в материале “Ъ”.

Юрий Барсуков