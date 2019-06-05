РФПИ продолжает интересоваться татарстанским «Аммонием»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сохраняет интерес к татарстанскому производителю удобрений «Аммоний», заявил в интервью “Ъ” гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. «Мы сохраняем интерес к активу и готовы участвовать в его развитии вместе с победителем торгов»,— сказал он.

В ноябре прошлого года РФПИ вместе с сингапурской Indorama договорился об инвестициях в «Аммоний». Сейчас компания продается, но в числе основных претендентов на покупку, по данным “Ъ”, фонда уже нет. Наиболее вероятным покупателем на рынке считают СДС «Азот» Романа Троценко, однако итоги торгов могут быть подведены не ранее осени.

Подробнее — в интервью господина Дмитриева “Ъ”.

О сделке — в материале “Ъ” «Татарстанский “Аммоний” станет сингапурским».

Юрий Барсуков