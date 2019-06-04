Суд не утвердил дворцовый переворот

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга признал незаконным проект реконструкции дворов-колодцев Михайловского дворца Государственного Русского музея (ГРМ), утвержденный комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Смольного. Работы, которые оценивались в 1,12 млрд руб., также были согласованы с Советом по сохранению культурного наследия при правительстве города. Часть средств выделялась Всемирным банком, остальные расходы покрывал федеральный бюджет. Глава Фонда инвестиционных и строительных проектов (ФИСП) Алексей Васильев заявил, что средства, предназначаемые для реконструкции дворов, будут возвращены Всемирному банку, а средства федерального бюджета перераспределены на другие объекты, что означает очередной перенос работ на неопределенный срок. Отметим, что возможность проведения реконструкции в Михайловском дворце обсуждается уже 17 лет.

В суд в октябре прошлого года обратились ведущие научные сотрудники отдела древнерусского искусства ГРМ Ирина Шалина и Надежда Пивоварова, а также журналист Михаил Золотоносов. Они подали иск к КГИОП о незаконном согласовании проектной документации по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца, являющегося основным зданием ГРМ. В иске говорилось, что работы нарушают право граждан на доступ к объекту культурного наследия в его подлинном виде. «Проектная документация содержит большое число противоречий, целостность, уникальность и подлинность объекта культурного наследия заметно меняется и не сохраняется… Акт государственной экспертизы был утвержден с большим количеством нормативно-правовых нарушений, включая фальсифицированную фотографию»,— заявляли истцы в прениях.

Проект предусматривал, в частности, создание новых дверей в здании, из-за чего пришлось бы совершать «проломы в стенах» или разбирать кирпичную кладку, что отразилось бы на историческом облике двора.

Основными целями реконструкции при этом были заявлены повышение уровня доступности ГРМ для маломобильных групп населения и улучшение пожарной безопасности. Проект предусматривал создание лифта для инвалидов, а также обустройство конференц-зала на 84 места. Истцы утверждали, что все это не соответствует целям работ, поскольку в Михайловском дворце уже есть два подъемных устройства и пять залов для конференций.

Суд признал, что работы не соответствуют поставленной цели и приведут к изменению исторических обликов фасада здания.

Попытки модернизировать инфраструктуру Михайловского дворца предпринимаются с 2002 года.

Планировалось, что реконструкция обойдется в 1,12 млрд руб. Из них 165 млн руб. предоставлял Всемирный банк (ВБ), остальные средства выделялись из федерального бюджета.

Работы были согласованы с КГИОП, также в 2017 году ГРМ согласовал план реконструкции с Советом по хранению культурного наследия при правительстве Петербурга. Реконструкцией должно было заниматься АО «Ренессанс-Реставрация».

Планировалось, что к 1 декабря 2018 года музейный фонд переедет из Михайловского дворца в Инженерный замок, однако сроки переезда не раз переносились, а в апреле ГРМ вовсе приостановил проект по реконструкции комплекса. Глава ФИСП (занимается государственными проектами с иностранными инвестициями; уполномоченный Минкультом и Минфином заказчик строек с участием ВБ) Алексей Васильев сообщил “Ъ”, что во вторник Минфин РФ направил в ВБ сообщение о возврате средств, предназначаемых для реконструкции дворов. По его словам, средства федерального бюджета, запланированные для софинансирования проекта, будут перенаправлены на другие объекты по решению Минкульта РФ.

«В данном случае решение суда не имело значения, так как решение об отмене финансирования было принято уже после первого заседания, когда суд перенес срок вынесения решения и устроил цирк с выходом на место и осмотром здания Михайловского дворца»,— заявил он “Ъ”.

Одно из заседаний по делу проводилось прямо в Михайловском дворце: судья и участники процесса осматривали экспозиции, реставрационные помещения, фонды и мастерские, примыкающие к двум внутренним дворам.

Отметим, при очередном переносе сроков начала реконструкции замдиректора Русского музея по хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина говорила: «Все мы люди, мы можем ставить сроки, но это не значит, что завтра будет расстрел, если мы перенесем их». Она утверждала, что все действия согласованы с ФИСП. Господин Васильев отрицает, что согласовывал перенос: «Мы с Бабиной не общались»

В КГИОП заявили, что решение Куйбышевского райсуда будут обжаловать в апелляционной инстанции после получения мотивировочной части.

Марина Царева, Санкт-Петербург