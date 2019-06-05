Си Цзиньпин заявил, что ему дорога дружба с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил в интервью ТАСС, что ценит отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мне очень дорога глубокая дружба с ним»,— сказал лидер КНР.

Си Цзиньпин отметил, что с теплотой вспоминает каждую встречу с господином Путиным, с ним всегда получается глубокий разговор. По его словам, у них близкие взгляды на мировой процесс в целом и управление государством. Лидеры уважают друг друга, и между ними установился доверительный контакт. «На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения. Самое главное, у нас совершенно единое понимание стратегического значения китайско-российских отношений, общий настрой и решимость продвигать долгосрочное и углубленное развитие отношений между двумя странами»,— сказал Си Цзиньпин.

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры сегодня, 5 июня, визит главы КНР состоится по приглашению Москвы. Китайский лидер также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, в мае на встрече в Сочи о визите председателя КНР главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И говорили как о возможности вывести отношения двух стран на еще более высокий уровень.

О встрече глав МИДов — в публикации “Ъ” «Черноморский фронт».