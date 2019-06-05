ФАС разрешила Alibaba, «МегаФону», Mail.ru Group и РФПИ создать совместное предприятие

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о создании совместного предприятия (СП) Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и «МегаФона», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Ходатайство о создании совместного предприятия РФПИ, Alibaba, «МегаФон» и Mail.ru Group поступило в ФАС 21 мая. По словам источников агентств, о закрытии сделки объявят 5 июня — во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Alibaba Group, Mail.ru Group, РФПИ и «МегаФон» договорились о создании СП AliExpress Russia в начале сентября. Планируется, что новое СП построит крупнейшую в Европе компанию в сфере электронной торговли и «потеснит позиции таких ритейл-гигантов, как Amazon и eBay». Общую стоимость СП оценивали приблизительно в $2,2 млрд.

Об электронной торговле в России — в материале “Ъ” «Путем "русского Amazon"».