Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков — о самом большом острове на планете и впечатлениях, которые он оставляет.

Гренландия сегодня, самый большой остров на планете и самый, наверное, холодный. Суровая, но светлая красота его с каждым годом привлекает все больше туристов. Светлая, не только потому что здесь сейчас полярный день, но и великолепные заснеженные пейзажи, самые большие в мире фьорды и особенно прозрачный, но при этом насыщенный невероятной свежестью арктический воздух.

Запечатлеть на фотокамеры или просто полюбоваться невероятными и величественными природными панорамами, — это то, за чем едет сюда основная масса туристов. Всю внутреннюю территорию Гренландии, а также часть береговой линии занимает ледниковый щит средней толщиной более 2 км.

В самой южной точке Гренландии и на острове Диско, у ее западного побережья, находятся своеобразные природные SPA — горячие термальные источники.

Большой популярностью пользуется также самый труднодоступный в мире заповедник — Гренландский национальный парк на северо-востоке острова. Здесь можно увидеть белых медведей, овцебыков, полярных волков.

Не хотите оставаться пассивным зрителем? Пожалуйста, к вашим услугам собачьи упряжки, лыжи, сноуборды, легкие самолеты, которые могут приземляться на гигантских ледниках, альпинистское снаряжение — горы здесь тоже есть, фантастическая рыбалка, где вы можете увидеть, как резвятся киты, короче все, что душе угодно, но только под руководством опытных гидов. Легкомыслия эти края не прощают.