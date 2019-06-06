Стоимость парковки в бизнес-центрах Москвы растет внутри колец

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина — о том, как изменилась ставка арендной платы за парковку в бизнес-центрах Москвы.

Стоимость аренды парковочных мест в столичных бизнес-центрах, расположенных внутри МКАД, выросла на треть, тогда как в объектах за пределами кольца цены не изменились. Увеличение стоимости использования городского парковочного пространства существенно повлияло на изменение ставок аренды на машино-места в столичных бизнес-центрах, считают аналитики международной консалинговой компании CBRE. Не последнюю роль в этом сыграла и рыночная ситуация, связанная с низким вводом в эксплуатацию новых офисных зданий в пределах Садового кольца вместе со стабильным спросом со стороны арендаторов.

Средневзвешенная ставка аренды одного машино-места в бизнес-центрах в пределах Садового кольца и в зоне между ТТК и МКАД увеличилась на 30% и 32% соответственно, по сравнению со значениями 2014 года. В бизнес-центрах на территории между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом рост ставок аренды за этот же период составил 16%. Стоит отметить, что в бизнес-центрах, расположенных за пределами МКАД, средневзвешенные ставки аренды на машино-места по сравнению с показателями 2014 года практически не изменились и остались на уровне 5 тыс. руб.

Считается, что парковочное пространство не является одним из основных факторов для арендатора при выборе офисного помещения, однако рассматривается в совокупности всех факторов. Зачастую компания-арендатор, помимо расходов на аренду самого офисного помещения, несет расходы по аренде парковочных мест для ключевых сотрудников компании. Однако в среднем в структуре расходов затраты на парковку составляют не более 6% от общей арендной платы за помещение.