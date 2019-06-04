Агентство по страхованию вкладов оспаривает крупные сделки банкротящегося банка «Воронеж»

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обратилась в арбитражный суд Воронежской области с заявлением об оспаривании нескольких крупных сделок банкротящегося банка «Воронеж», совершенных 4 июня 2018 года, чуть больше чем за неделю до отзыва лицензии. АСВ пытается признать недействительными пять операций: перечисление 230 млн руб. со счета банка «Воронеж» на открытый в нем же счет ООО «Энергоцентр»; перевод 109 млн руб. со счета «Энергоцентра» на счет ООО «Аспект» в том же банке «Воронеж», а затем — на счет ООО «М.Б.А. Финансы»; перевод сначала 317,2 млн руб., а затем еще 109,1 млн руб. со счета ООО «М.Б.А. Финансы» на счет банка «Воронеж», отражающий требования по прочим операциям. Заявление еще не принято судом к производству.

Отметим, что АСВ оспаривает и другие сделки банка «Воронеж». В частности, речь идет о продаже тому же «Энергоцентру» нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы за десять дней до отзыва лицензии и ряде банковских операций со счетом «Энергоцентра» — зачислении и списании крупных сумм. Предположительно активы банка выводились с 1 по 9 июня 2018 года. 15 июня, напомним, его лицензия была отозвана ЦБ за проведение «теневых» валютных операций.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ-Черноземье” «Столичное имущество “Воронежа” ушло торговцу золотом».

Мария Старикова