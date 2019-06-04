Обновленная Mazda CX-5 будет стоить от 1,5 млн рублей

Компания Mazda назвала стоимость обновленного кроссовера CX-5 на российском рынке.

Автомобиль получил усовершенствованную систему G-Vectoring Control Plus, мультимедиа систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Доступны два бензиновых мотора (150-сильный 2-литровый и 192-сильный 2,5-литровый), которые сочетаются с 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач. Модель доступна с передним и полным приводом.

В зависимости от комплектации кроссовер стоит от 1,5 млн руб. до 2,4 млн руб. в новом топовом исполнении Executive (ранее не было доступно для автомобиля).

Напомним, Mazda CX-5 выпускается на заводе «Мазда Соллерс» во Владивостоке вместе с кроссовером Mazda CX-9 и седаном Mazda 6.