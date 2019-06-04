«Зеленый марафон» собрал свыше 2,5 тысяч участников в Краснодаре

1 июня 2019 года – 1 июня в 60 городах России прошел забег «Зеленый марафон».

В Краснодаре на празднике собрались свыше 4 тысяч человек, а участие в забегах приняли 2 600 спортсменов в возрасте от 6 месяцев до 80 лет. Гостей праздника приветствовали олимпийский чемпион по батутному спорту и герой труда Кубани Александр Москаленко, руководитель управления физической культуры и спорта администрации г. Краснодар Анатолий Мирошников и заместитель управляющего Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Татьяна Сергиенко:

«Спорт – это важная часть корпоративной культуры Сбербанка, мы ежегодно проводим Сбербанкиаду и сдаем нормативы ГТО. «Зеленый марафон» давно вышел за рамки Сбербанка и стал общегородским событием. Мне радостно осознавать, что с каждым годом на «Зеленый марафон» регистрируется и приходит все больше людей. Мы будем и дальше продолжать эту добрую традицию!»

В этом году в центре внимания «Зеленого марафона» – дети, поскольку праздник приурочен к Международному дню защиты детей. В соревновательной программе – детские забеги на 500 м, забеги на беговелах и традиционный инклюзивный забег на 300 м. Впервые в рамках «Зеленого марафона» прошла гонка ползунков – малышей от 6 месяцев до года. Под чутким руководством родителей юные активисты приняли первые в своей жизни старты, еще больше приблизив возрастную категорию праздника к 0+.

Самый опытный герой «Зеленого марафона» Михаил Петрович Кузьмин в этом году отметил свой 80-й день рождения. Он каждый год участвует в забеге и награждает памятной медалью самого юного победителя, которым сегодня стал Евгений Попушев.

В забеге на дистанцию 4,2 км среди мужчин победу одержал Денис Даниленко, среди женщин первой стала Алина Песчанская. В командном зачете соревновались 20 организаций и предприятий города. Самой многочисленной оказалась команда Краевого БТИ (54 человека), самой яркой – команда Кубанского государственного университета, а самой быстрой – команда Ильинского НПЗ. Награду получили не только победители – в этом году медали достались каждому, кто преодолел дистанцию и пересек финишную черту.

После забегов гостей мероприятия ждала насыщенная развлекательная программа. Для детей работали аниматоры, аквагрим, надувные батуты, зоны водных игр – водные пистолеты и водная пиньята, зона спорт-арт и зона фанбола от ПБК Локомотив-Кубань. Для юных экспериментаторов прошли увлекательные научные и химические опыты от компании Джоуль Парк, а также мастер-классы и флэш-мобы от детского городка Минополис.

Наряду со спортивными и развлекательными зонами на площадке марафона действовал сбор средств в фонд адресной благотворительности «Сбербанк Вместе». Больше 70 человек сделали пожертвования в пользу детей, взрослых, животных и объектов культуры, нуждающихся в помощи.