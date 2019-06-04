TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста. Внеочередное собрание акционеров по данному вопросу состоится 27 июня. Организаторами размещения, которое, как отмечается в материалах компании, состоится вскоре после собрания, назначены Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.

В Тинькофф-банке “Ъ” сообщили, что банк ранее делал прогноз роста кредитного портфеля на 40% в год, за счет привлечения средств банк делает новый прогноз — рост портфеля на 60% за год. Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года чистая прибыль может превысить 35 млрд руб.

По мнению аналитика Moody's Владлена Кузнецова, капитал может понадобиться банку для органического роста в рамках заявленной стратегии. «Банк будет продолжать очень быстрый рост кредитного портфеля и в этом наращивать кредитный портфель быстрыми темпами и в текущем году, и для фондирования такого роста ему необходим дополнительный капитал, особенно в рамках постепенного ужесточения требований к капиталу со стороны ЦБ». По его словам, увеличение капитала позволит банку сохранять выплату дивидендов акционерам на высоком уровне. При этом капитализация останется высокой несмотря на быстрый рост кредитного портфеля, поэтому сумма в $300 млн выглядит вполне адекватной.

В состав TCS Group входят Тинькофф-банк и «Тинькофф страхование». Созданный в 2006 году Тинькофф банк — первый российский банк, полностью отказавшийся от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет. Согласно данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2019 года кредитная организация занимает 24-е место среди российских банков по размеру активов.

Горячева Вероника