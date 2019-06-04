Завод «Соллерс» в Елабуге получил гарантии льгот

Минпромторг России одобрил специвестконтракт (СПИК), дающий долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции, с «Соллерс» Вадима Швецова на проекты развитию модельного ряда УАЗа на базе Ульяновской области и Ford Transit в Елабуге, сообщает “Ъ”.

Напомним, после закрытия заводов совместного предприятия Ford Sollers «Соллерс» получит контроль в новом СП и займется производством коммерческих автомобилей Ford Transit. Предприятие в Набережных Челнах и завод по производству двигателей в Елабуге уже остановлены.

Также межведомственная комиссия одобрила заключение СПИК по проектам Toyota, Верхнекамской калийной компанией (входит в «Акрон»), ЭПМ-НЭЗ, «Амкодор-Онего» и «Уралкалием» (два проекта). В целом эффект от семи проектов в Минпромторге оценивают приблизительно в 287 млрд руб., которые будут привлечены в реальный сектор экономики.

“Ъ-Казань”