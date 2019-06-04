Citroen C5 Aircross будет стоить от 1,8 млн рублей

Компания Citroen назвала стоимость нового кроссовера C5 Aircross на российском рынке.

Переднеприводная модель будет поставляться с двумя моторами и двумя коробками передач. 150-сильный бензиновый 1,6-литровый мотор доступен с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а 180-сильный 2-литровый дизель — только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Новинка предложена покупателям в трех комплектациях, каждая из которых может быть как с бензиновым, так и с дизельным силовым агрегатом. В зависимости от мотора и уровня оснащения Citroen C5 Aircross стоит от 1,8 млн руб. до 2,3 млн руб.

Напомним, премьера кроссовера Citroen C5 Aircross, ставшего преемником седана Citroen C5, состоялась в 2017 году.