В Париже мужчина с ножами напал на полицейских

Неизвестный, вооруженный тремя ножами, напал на полицейских в Париже. Как сообщает Le Parisien, мужчина набросился на полицейский патруль, проезжавший на велосипедах мимо рынка на улице Конвансьон. Он выбил из седла одного из патрульных, но задеть его ножом не успел, поскольку второй полицейский применил оружие. Нападавший ранен и отправлен в больницу. Мотивы его действий пока не известны. По сообщению полиции, речь идет о преступнике-рецедивисте, версия террористического акта пока исключена.

Алексей Тарханов, Париж