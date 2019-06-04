Безбагажный тариф «Аэрофлота» будет действовать на среднемагистральных маршрутах

«Аэрофлот» распространил действие безбагажной тарифной группы «Лайт» для пассажиров эконом-класса на среднемагистральную маршрутную сеть, говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”. Как отмечается, тарифы действуют при покупке билетов на рейсы «Аэрофлота» и его «дочек» («Россия», «Аврора»).

Напомним, тариф «Лайт» рассчитан на пассажиров, которые едут без вещей. Компания дает им возможность не платить за ненужную им услугу, чтобы сделать рейсы доступнее. Тариф предполагает доплату за провозимый багаж. Его сумма может составлять от 2000 до 3675 руб.