ФАС проверит сговор автостраховщиков из-за повышения цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к проверке крупнейших страховщиков в Москве на предмет ценового сговора и повышения базовых ставок тарифа по договорам ОСАГО, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта (ОНФ). Соответствующее обращение было направлено в ФАС после того, как «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» повысили ставки тарифа ОСАГО для жителей Москвы.

Напомним, в конце мая стало известно, что «Ингосстрах» поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у «Альфастрахования». «Росгосстрах» поднял тарифы после майских праздников — на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб.

По мнению экспертов ОНФ, эти действия содержат признаки нарушения Федерального закона «О защите конкуренции», предусматривающего запрет на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию, и могут быть квалифицированы как ценовой сговор, непосредственно затрагивающий права потребителей финансовых услуг.

22 мая Центробанк опубликовал указание о порядке ограничения страховщиков в применении ремонта вместо денежных выплат в ОСАГО. По указанию ЦБ, страховщик лишается права на натуральное возмещение в ОСАГО, если два или более раз в течение года нарушил требования к восстановительному ремонту. Компании в ответ начали готовить повышение тарифов.

О том, как ЦБ приготовил страховщикам санкции за некачественный автосервис,— в публикации “Ъ” «ОСАГО не приживается в ремонтном боксе».