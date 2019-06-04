Бывший гендиректор «дочки» Уралвагонзавода объявлен в международный розыск

Бывшего генерального директора «дочки» Уралвагонзавода «УВЗ-Логистик» Дмитрия Еремеева обвинили в злоупотреблении полномочиями, он объявлен в международный розыск, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Расследованием занимается Следственный департамент МВД России. Обвинения связаны с договорами, подписанными господином Еремеевым в тот период, когда он возглавлял «УВЗ-Логистик».

Проверка началась в конце 2017 года после аудита «Ростеха», к которому компания перешла в 2016 году. Корпорация посчитала, что она понесла убытки из-за сделки с Федеральной грузовой компанией по аренде 27,2 тыс. полувагонов у «УВЗ-Логистик» в 2016 году. По мнению «Ростеха», они сдавались в аренду по «заниженной цене».

5 июня в Тверском суде должно состояться заседание по поводу заочного ареста Дмитрия Еремеева. Это необходимое условие для того, чтобы объявить его в международный розыск по линии Интерпола. Материалы по делу господина Еремеева поступили в суд 31 мая 2019 года.