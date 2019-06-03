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На энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 начался завершающий этап перед его сдачей в эксплуатацию

Фото: пресс-служба НВ АЭС

На втором инновационном энергоблоке поколения «3+» Нововоронежской АЭС-2 (филиал Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») начался завершающий этап перед сдачей энергоблока в эксплуатацию - этап опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ).


ОПЭ является частью комплекса работ по вводу энергоблока №2 НВ АЭС-2

в эксплуатацию, и состоит из четырех подэтапов: освоение уровня мощности 50 % (подэтап 1); освоение уровня мощности 75 % (подэтап 2); освоение номинальной мощности (подэтап 3: включает в себя стадии испытаний на уровнях мощности 90% и 100%); комплексное опробование оборудования (сдаточные испытания) энергоблока и приемка его в эксплуатацию (подэтап 4).

Первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 г. Разрешение Ростехнадзора на сдачу энергоблока №2 в ОПЭ Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего началось тестирование оборудования в различных режимах и выход на 50% мощности.

Этап ОПЭ закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности, включая номинальную (100%), и выполнения всех сдаточных испытаний энергоблока. После чего будет выполнена проверка Ростехнадзора сооруженного энергоблока на соответствие проекту и выдано соответствующее заключение.

В эксплуатацию энергоблок №2 НВ АЭС-2 будет сдан в конце 2019 г.

В настоящее время Нововоронежская АЭС является крупнейшим производителем электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около 90% потребности региона в электроэнергии и до 90% потребности города Нововоронежа в тепле, снабжает энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3 миллиона жителей Центрально-Черноземного региона. Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность НВ АЭС в 1,5 раза, даст импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и пополнит бюджет региона более чем на 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

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