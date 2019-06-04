Китай вновь выпустил предупреждения об опасности путешествий в США

Сразу два китайских ведомства — Министерство иностранных дел и Министерство культуры и туризма — выпустили предупреждения об опасности путешествий в США. Как говорится в предупреждении Министерства культуры, «расстрелы, ограбления и кражи часто случаются в Соединенных Штатах», в связи с чем министерство рекомендовало гражданам КНР «в полной мере оценить связанные с путешествием в США риски».

В свою очередь, в сообщении Министерства иностранных дел, опубликованном на официальных страницах министерства в социальных сетях, граждане КНР и юридические лица с китайским участием предупреждаются о необходимости «усилить бдительность». «В последнее время правоохранительные органы США во многих случаях использовали такие методы, как досмотр при прибытии и убытии, опросы на месте, для того чтобы запугивать граждан КНР»,— говорится в предупреждении.

Ранее со схожим предупреждением, адресованным китайским студентам и тем гражданам КНР, которые хотят учиться в американских вузах, выступило Министерство образования страны.

Предупреждение Государственного департамента об опасностях, связанных с поездками американских граждан в Китай, было выпущено 3 января.

Подробнее о противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».

Филипп Ночевка