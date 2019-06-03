Китай предупредил своих студентов о возможных проблемах с американскими визами

Сегодня, 3 июня, Министерство образования Китая выпустило предупреждение для своих студентов, учащихся или собирающихся на учебу в США, о возможных «ограничениях в выдаче виз для китайских студентов в США». По данным министерства, срок рассмотрения заявок на визу сократился, сроки действия самих виз уменьшились, кроме того повысился уровень отказов по заявкам.

Министерство отмечает, что такие действия со стороны США уже «повлияли на китайских студентов в США, которые хотят нормально завершить свой учебный процесс». Официальной реакции от американских властей на заявление китайского министерства пока не поступало.

CNN отмечает, что на фоне ухудшения китайско-американских отношений группа конгрессменов-республиканцев представила в марте законопроект, результатом которого может стать ограничение в выдаче студенческих виз или виз для научных работников тем китайским гражданам, которые работают в китайских оборонных структурах или получают от них гранты.

Евгений Хвостик