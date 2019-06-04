Apple выступила с анонсами

Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает, какие новинки анонсировала Apple для телевизионной приставки, часов, смартфонов, планшетов и компьютеров.

Apple отказалась от «урны» и вернула классическую «терку»: купертиновская команда представила новое поколение настольных профессиональных компьютеров Mac Pro. Кроме знакомых мотивов в дизайне, аппарат традиционно получил убойную производительность. Только в качестве процессора, например, доступен новый Intel Xeon с 28 ядрами! Для осязаемости мощности можно сказать, что новый Mac Pro способен обрабатывать до 12 потоков 4K-видео одновременно.

Новый профессиональный «яблочный» ПК стоимостью от $5999 — это лишь один из целого вороха анонсов с ежегодной конференции для разработчиков WWDC. За два часа презентации Apple представила новые операционные системы для телевизионной приставки, часов, смартфонов, планшетов и компьютеров, показала новый монитор Pro Display XDR и свежие версии инструментов для разработчиков SwiftUI, ARKit 3 и XCode.

Одной платформой tvOS теперь можно пользоваться под разными профилями. Идеальное решение для семьи. Еще одно удобство новой операционки — автоматический показ на экране текста песен из Apple «Музыки», то есть самое настоящее караоке. Но если эта фича участников конференции задела слегка, то новость о поддержке игровых контроллеров от Xbox и Sony Playstation вызвала ликование.

С шестой версией watchOS пользователи получают на «умных часах» отдельный AppStore c такими же независящими от iPhone приложениями. Изменился и набор встроенных программ, например, в доступе «из коробки» теперь аудиокниги, калькулятор и диктофон. Apple Watch на новой платформе будут наблюдать не только за пульсом — операционка позволяет замерять уровень шума и предупреждать о превышении норм, а также отслеживать менструальные циклы.

Знакомству с iOS13 была посвящена существенная часть общей презентации. Коротко ее можно описать так: появилась темная тема интерфейса, платформа стала безопаснее и быстрее, приложения и обновления на ней занимают в два раза меньше места. Любопытная опция Sign with Apple в новой iOS13 при регистрации пользователя в стороннем сервисе заменяет его настоящий адрес электронной почты на шифрованный, что, как минимум, избавляет от спама.

«Яблочные» планшеты получили собственную операционную систему iPadOS. По первым впечатлениям, это заметно расширенные компьютерные возможности на том же мобильном устройстве, начиная от мультизадачности, заканчивая подключением внешних носителей.