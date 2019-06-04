В Новосибирске возобновилось строительство областного перинатального центра

Строительство областного перинатального центра, которое было заморожено еще в 2014 году из-за финансовых трудностей, должно быть завершено через два года — в 2021-м, заявил сегодня во время рабочей поездки губернатор Новосибирской области.

В этом году строители планируют завершить работы по возведению кровли, подвести сети тепло- и электроснабжения, утеплить корпус, провести ряд других работ. При хороших темпах объект может быть сдан и раньше — уже к концу 2020-го, доложили губернатору во время выездного совещания на месте строительства. В 2021 году останется провести пуско-наладочные работы и получить разрешительную документацию на оказание медицинской помощи.

«Можно быть уверенными в проведении всех запланированных работ, потому что средства и в областном, и в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрены. Исходя из этих объемов, проводятся все конкурсные процедуры, заключаются контракты на строительство и поставку оборудования. Подрядчик — компания, известная в Новосибирской области своей надежностью. Основной объем работ можно будет выполнить до конца 2020 года»,— подчеркнул Андрей Травников.

Как отметил глава региона, Новосибирская область — единственный субъект России с городом-миллионником, где до сих пор не создана комплексная система родовспоможения, где нет областного перинатального центра. Отсутствие этого объекта серьезно усложняет работу областной клинической больнице, в частности детским и акушерским отделениям. Новые площади, новое оборудование позволят «разгрузить» ныне существующие отделения, работающие в стесненных условиях в течение последних пяти лет, а также переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать ее более эффективной, заявил во время совещания губернатор. Андрей Травников также отметил, что работа по строительству центра находится у региональных властей на приоритетном контроле.

Министр здравоохранения области Константин Хальзов и главный врач государственной Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов доложили главе региона, что мощность стационарного отделения нового перинатального центра после ввода в эксплуатацию составит 213 коек на 4 тыс. родов в год (сейчас облбольница принимает только 2,5 тыс. родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.

Ранее правительство региона заключило с компанией «Бердский строительный трест» государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству объекта на сумму 499 млн руб. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Всего Новосибирская область получит более 2,3 млрд руб. из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра.

«Это объект долгосрочный, долгожданный. Наша просьба была поддержана, финансирование выделено»,— напомнил Андрей Травников.