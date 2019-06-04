Корнфлексы и сухие супы сокращают жизнь

Обнаружена положительная связь между потреблением продуктов высокой степени переработки и риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Продукты высокой степени переработки — это готовая выпечка, разные снеки, сладкая газировка, сладкие корнфлексы и всякие готовые блюда, в том числе сухие супы, бульонные кубики и т. п. Они практически всегда содержат много сахара или соли, в них мало витаминов и клетчатки, зато много жира, в том числе гидрогенизированного. По разным данным, подобного рода еда составляет (в зависимости от страны) от 25% до 60% рациона людей.

Предыдущие исследования показали, что имеется положительная корреляция между употреблением продуктов высокой степени переработки и ожирением, высоким давлением, повышенным холестерином и онкологическими заболеваниями. Правда, верных данных пока не появилось.

На сей раз исследователи из Франции и Бразилии пытались установить, есть ли положительная корреляция между продуктами высокой степени переработки и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Данные поступили от 105 159 французов (21% мужчин, 79% женщин), средний возраст которых составляет 43 года. Они десять лет заполняли опросники, в которых содержалось 3300 различных продуктов питания, сгруппированных по степени переработки. Одновременно анализировались показатели заболеваемости за те же десять лет , с 2009 по 2018 год.

Результаты таковы: увеличение на 10% доли продуктов высокой степени переработки в рационе испытуемых достоверно увеличивало вероятность получить сердечно-сосудистую патологию (плюс 12%), ишемическую болезнь сердца (плюс 13%) и цереброваскулярные заболевания (вроде инсульта, плюс 11%).

Положительная корреляция обнаруживается и между употреблением слабо переработанной пищи и снижением всех перечисленных патологий.

Испанские исследователи в другой работе, тоже охватившей десятилетие, опрашивали выпускников университетов — 19 899 человек, из них 7 786 мужчин и 12 111 женщин, средний возраст которых составляет 38 лет. В их опроснике о питании было всего 136 пунктов, точно так же продукты были сгруппированы в соответствии со степенью обработки, смертность измерялась в среднем за десять лет.

Продукты высокой степени переработки в количестве более четырех порций в день увеличивают риск смерти от всех причин на 62% — в сравнении с теми, кто употребляет две и менее порции в день пищи высокой степени переработки. Для каждой дополнительной ежедневной порции ультрапроцессированной пищи риск смертности относительно повышался на 18%.

Исследователи предупреждают, что пока это не более чем корреляция и объяснение может иметь иную природу, но факт есть факт. Ученые также призывают правительства разных стран как-то ограничивать долю пищи высокой степени переработки, чтобы улучшать здоровье населения.

Геннадий Личинский