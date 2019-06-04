Воронежэнерго вложит в электросетевой комплекс региона 2,3 млрд рублей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» началась реализация инветспрограммы 2019 года. 2,3 млрд руб. (c учетом НДС) хотят направить на мероприятия по техприсоединению потребителей, реконструкцию и строительство новых подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), сокращение потерь, а также на реализацию проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса региона, рассказали в пресс-службе «Воронежэнерго».

В частности инвестпрограммой предусмотрен ввод в работу более 30 тыс. кВА трансформаторной мощности, а также реконструкция и строительство более 400 км ЛЭП 0,4-110 кВ. Примерно половину от общего объема инвестиций хотят потратить на реализацию мероприятий цифровой трансформации, в том числе на строительство цифровой подстанции 110 кВ «Спутник» в Северном микрорайоне Воронежа. Ее ввод должен повысить надежность электроснабжения одного из самых густонаселенных районов города, считают в компании.

Более 500 млн руб. из 2,3 млрд руб. планируется направить на техприсоединение льготной категории заявителей до 150 кВт. 212 млн руб. пойдет на установку на трансформаторных подстанциях более 1,6 тыс. интеллектуальных систем учета электроэнергии, порядка 77 млн руб.— на модернизацию каналов связи диспетчерского пункта в Лискинском РЭС, 156 млн. руб. — на цифровую трансформацию районов электрических сетей.

О споре МРСК Центра и Воронежской горэлектросети читайте в публикаци “Ъ-Черноземье” «Энергетики разошлись в счетах».

Мария Старикова