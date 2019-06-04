Кристиан Лубутен создал «португальскую» сумку

Аксессуарная сокровищница Кристиана Лубутена, в которой есть такие сумки, как Mexicaba, Africaba и Manilacaba, пополнилась еще одной моделью — Portugaba. Как свидетельствует название, на сей раз дизайнер вдохновлялся Португалией. «Год за годом я изучал разные регионы этой страны: следовал советам друзей, посещал мастерские вышивальщиц в Алентежу и наблюдал, как выплетаются вручную корзины в Алгарве»,— рассказывает Кристиан Лубутен.

Каждая деталь в этой летней сумке-тоут — результат многочасового труда: от бусин на ручках и бахромы на внешней части до комбинации ярких цветов. Характерными кисточками эта модель обязана умениям ткачей Лореша и Абоин-да-Нобрега, вдохновением для которых служат сюжеты португальского фольклора и традиционные рисунки. Местные мастера искусно работают с хлопком, льном, шерстью, шелком, мохером и кашемиром. Ручки сумки украшены бусами в стиле азулежу, знаменитой португальской плитки с традиционными узорами.

Десять процентов от прибыли, полученной после продажи каждой сумки, будут пожертвованы ассоциации Portugal Mo, которая принимает активное участие в развитии декоративно-прикладного искусства Португалии, для помощи местным сообществам мастеров.