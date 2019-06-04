Горняк погиб во время аварии на шахте «Распадская» в Кузбассе

35-летний горнорабочий погиб во время обрушения породы на шахте «Распадская», расположенной около Междуреченска в Кемеровской области. Деятельность предприятия приостановили, сейчас на месте аварии работают следователи, сообщили “Ъ” в пресс-службе администрации Междуреченска.

Обрушение горной выработки произошло сегодня днем: как уточнил представитель пресс-службы, «упал отслоившийся кусок породы». Тело горняка уже извлекли из-под завала, больше пострадавших нет. В 13:00 по местному времени (9:00 мск) шахту остановили, добыча угля и проходка прекращены. На месте аварии работают следователи и комиссия, которая устанавливает причины аварии.

Шахта «Распадская» входит в Распадскую угольную компанию группы Evraz. На угольном предприятии уже происходили крупные аварии: 8 и 9 мая 2010 года в результате взрывов на шахте погиб 91 человек. На скамью подсудимых попали восемь человек: семь сотрудников ОАО «Распадская», которым инкриминировали нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, и инспектор Ростехнадзора, обвиняемый в халатности. В течение трех последних лет уголовное преследование в отношении инспектора Ростехнадзора, Андрея Дружинина, Владислава Вальца, Игоря Белова, Александра Апалькова и Вячеслава Радцева прекращено за истечением срока давности, в отношении Игоря Волкова — в связи с его смертью. На данный момент судебное разбирательство ведется только в отношении одного фигуранта — Анатолия Рыжова.

Подробнее об уголовном деле — в публикации “Ъ-Сибирь” «Один остался в ответе».

Нина Обелюнас, Кемерово