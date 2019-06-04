«В машине соединены передовые технологии и классические ценности»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский — о премьере нового флагмана Genesis и его особенностях.

В понедельник вечером в Москве состоялась премьера нового флагмана марки Genesis — седана G90. Церемония прошла в Электротеатре «Станиславский», что, вероятно, должно было подчеркнуть — в машине соединены передовые технологии и классические культурные ценности.

Что касается последних, то они особенно заметны в изменившейся внешности автомобиля. Горизонтальные росчерки, которые делят пополам фары и прорези на передних крыльях, — словно привет Mercedes из пятидесятых, а огромные сверкающие диски с неимоверным количеством спиц возвращают нас в еще более ранние времена. Не менее выразительно выглядит радиаторная решетка, крупная ячейка в которой сразу вызывает в памяти Bentley. А сплошная красная линия, соединяющая задние фонари, и надпись Genesis, в которой буквы расположены с заметной разрядкой, сразу заставляет вспомнить корму Porsche Panamera.

Все это, конечно же, не заимствования, а гармоничное соединение всемирного наследия автомобильного дизайна и сегодняшних трендов.

Если вам доведется оказаться внутри автомобиля, то вы должны оценить улучшенную шумоизоляцию относительно предыдущего поколения модели, а также подвеску с электронной системой управления жесткостью амортизаторов в реальном времени, которая плавно и точно управляет движением кузова во всем диапазоне скоростей и минимизирует вибрацию.

Конечно же, большое внимание уделено безопасности — на новой модели появилось сразу несколько новых систем, ассистирующих водителю и уменьшающих риск аварии.

У автомобиля полный привод и три бензиновых двигателя на выбор. Атмосферный V6 объемом 3,8 л, тоже шестицилиндровый, но с наддувом 3.3, а также пятилитровый V8. Кроме того, автомобиль предлагается с увеличенной колесной базой. Не потому, что в обычном седане мало места, а потому что это вопрос статуса. Когда-то в представительском классе обязательным атрибутом был двигатель V12, но сегодня достаточно возможности протянуть ноги. В буквальном смысле этого слова.