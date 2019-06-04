Почти половина россиян считают экологический фон в своем городе неблагополучным

Мнения россиян о благополучности или неблагополучности экологической обстановки в месте их проживания разделились почти поровну. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, 50% опрошенных назвали экологический фон благополучным, а 48% охарактеризовали состояние окружающей среды как неудовлетворительное.
«Среди основных факторов, которые оказывают негативное воздействие на экологию, опрошенные отметили выбросы от автомобильного транспорта и промышленных предприятий, а также повышенный уровень шума»,— приводит ТАСС материалы исследования.
Большая часть тех, кто сказал о благоприятной ситуации с окружающей средой, проживают на территории Центрального (56%), Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (60%). На проблемы с экологией жалуются жители Сибири и Дальнего Востока (68%).
Опрос был проведен в апреле—мае 2019 года среди 1,6 тыс. человек из 150 населенных пунктов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
просмотров: 133441
просмотров: 129620
просмотров: 103939
просмотров: 77665
просмотров: 71702