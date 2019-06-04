Селлер НМГ и СТС Медиа ждет среднегодового роста рынка телерекламы на 6,1% до 2022 года

Генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Алексей Толстоган на конференции компании 4 июня заявил, что компания ждет роста рынка телерекламы, несмотря на его падение в первом квартале 2019 года. По словам Алексея Толстогана, «Эверест» ожидает, что CAGR телерекламы (среднегодовой темп роста рынка) составит 6,1% и к 2022 году рынок вырастет до $3,9 млрд, (254 млрд руб.) В 2018 году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок телерекламы составлял 187 млрд руб., то есть прогноз «Эвереста» предполагает рост в 2022 году по сравнению с 2018 годом на 35%.

В первом квартале 2019 года Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), как сообщал “Ъ”, впервые с 2015 года зафиксировала падение рынка телевизионной рекламы. Затраты рекламодателей на ТВ снизились на 6% к аналогичному периоду прошлого года, до 41,5–42 млрд руб. На ТВ по итогам квартала пришлось 37% всех рекламных расходов, тогда как год назад — 42%. В целом за январь—март 2019 года российские компании потратили на рекламу 111 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост рынка рекламы резко замедлился: по итогам 2017 года он составлял 13%.

Другой крупный игрок рекламного рынка GroupM Россия ранее наоборот ухудшил свой прогноз по росту рекламного рынка после падения в первом квартале. Как в мае заявила генеральный директор GroupM Россия Мария Колосова, компания ждет роста расходов на рекламу на 3,1%, когда как раньше прогнозировала рост в 6,4%.

Подробнее о падении расходов российских компаний на телерекламу — в публикации “Ъ” «Рекламодатели забыли о брендах».

Валерия Лебедева