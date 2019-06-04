Представители Coca-Cola, Boeing и других компаний США могут принять участие в ПMЭФ-2019

Президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко в кулуарах российско-американского форума «Диалог Форт-Росс» заявил, что, несмотря на отказ официальной делегации США от участия в ПМЭФ-2019, в Петербург на Международный экономический форум могут прибыть представители крупнейших компаний США. В числе возможных участников ПМЭФ господин Родзянко назвал Coca-Cola, Weatherford, Air Products, Boeing, AbbVie, Cushman&Wakefield, Baring Vostok и других, сообщает ТАСС.

«Насколько я понимаю, посол [США в России Джон Хантсман] не приедет на Питерский форум, и на нем не будет официальных лиц из правительства США. Однако будут представители американского бизнеса, это я знаю точно»,— цитирует агентство главу торговой палаты США.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что официальная делегация США отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за «дела Калви». При этом в Кремле заявили, что хотели бы видеть арестованного по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» американского инвестора Майкла Калви в числе прочих участников ПМЭФ-2019, «однако закон есть закон — его надо соблюдать».