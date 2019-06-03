Дмитрий Песков заявил об участии в ПМЭФ-2019 представителей из 75 стран

XXIII Петербургский международный экономический форум соберет много участников, в том числе из США, несмотря на традиционный шантаж этого мероприятия из-за рубежа. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, на ПМЭФ-2019 приедут представители 75 стран и 270 компаний со всего мира. «В общей сложности мы ожидаем около 15 тыс. человек, включая как международных, зарубежных, так и местных участников»,— отметил представитель Кремля, подчеркнув, что, по его мнению, «такие форумы нельзя бойкотировать» и «создавать вакуум».

Также господин Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть в числе прочих участников ПМЭФ-2019 арестованного по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» американского инвестора Майкла Калви, «однако закон есть закон — его надо соблюдать».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что официальная делегация США отказалась от участия в Петербургском международном экономическом форуме из-за «дела Калви».