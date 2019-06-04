Ураза-байрам отрегулировал московский трафик

Из-за празднования Ураза-байрама часть улиц в Москве во вторник, 4 июня, были перекрыты. В первую очередь, движение ограничили в окрестностях Московской Соборной мечети на проспекте Мира. В районе метро «Новокузнецкая» возле Исторической мечети были перекрыта Большая Татарская улица, а также Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский переулки.

Всего в праздновании Ураза-байрама в Москве примут участие около 200 тыс. человек, рассказала «Коммерсантъ FM» помощник председателя Совета муфтиев России Гульнур Газиева: «Праздничные молитвы пройдут в четырех мечетях Москвы и на нескольких площадках. В частности, одна из них — это Южное Бутово и Борисовские пруды. Мы готовы принять от 100 тыс. до 130 тыс. верующих в Соборной мечети, 25-30 тыс. — Исторической и Мемориальной мечетях. Как и всегда отработаны меры безопасности, меры медицинской помощи. Работают наши волонтеры, помогают верующим распределиться, по окончанию молитвы также согласованно распределяются потоки на ближайшие станции метро, не только на "Проспект мира"».

Временные ограничения коснулись и метро. Так, была закрыта на вход станция «Проспект мира» кольцевой линии. Ограничения сняли в районе 11 часов утра, однако заранее планировать маршруты поездок стоит всю первую половину дня, рекомендует представитель ЦОДД Сергей Стоянов: «В связи с проведением религиозных мероприятий будут некоторые ограничения в трафике, которые имеют в основном локальный характер. Для транзитного транспорта в целом по городу это не создаст серьезных проблем, только некоторые затруднения именно в местах проведения религиозных мероприятий. Рекомендую водителям, которые планируют свои поездки в эти районы, предварительно спланировать маршрут таким образом, чтобы это место объехать и не потерять время в пути».

В прошлом году ситуация осложнялась тем, что к московским мусульманам присоединились верующие, которые приехали в Россию на Чемпионат мира по футбол, в основном спортсмены и болельщики из Саудовской Аравии, Туниса, Марокко и Сенегала.

Владислав Викторов