Экс-замначальника московского СКР Никандров вышел из колонии

Бывший заместитель руководителя СКР по Москве Денис Никандров покинул исправительную колонию 13 в Нижнем Тагиле, где он отбывал наказание. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Павел Черняк.

Десятью днями ранее Тагилостроевский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Денис Никандров вышел на свободу на полтора года и 11 дней раньше окончания срока.

В августе прошлого года Мосгорсуд приговорил Дениса Никандрова к пяти годам и шести месяцам заключения. Он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за переквалификацию действий криминального авторитета Андрея Кочуйкова, что едва не позволило последнему выйти на свободу. Никандров избежал более крупного срока, дав показания на двух других участников предполагаемой коррупционной схемы. В частности, он дал показания на начальника столичного управления СКР Александра Дрыманова, главу управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко и начальника управления собственной безопасности и межведомственного взаимодействия СКР Михаила Максименко.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Следственные генералы сдают друг друга».