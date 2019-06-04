В Хабаровске проходят обыски в управлении Дальневосточной железной дороги

Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске, сообщает «Интерфакс».

«Мероприятия начались сегодня днем. Одновременно в здании работает 20 следственно-оперативных групп»,— сказал агентству источник. Информацию об обысках подтвердили в управлении МВД на транспорте по ДФО, однако от комментариев отказались.

Позже в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщили, что сотрудников РЖД из Хабаровска и Приморья подозревают в получении взяток от представителей транспортных компаний региона «за общее покровительство, выражающееся в ускоренной подаче и уборке железнодорожных вагонов, используемых коммерческими организациями».

Следователи возбудили уголовные дела о взятках (ст. 290 УК РФ) по нескольким эпизодам. Подозреваемыми в получении 3,5 млн руб. являются бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций и трое маневровых диспетчеров железнодорожной станции Хабаровск—2.

Напомним, 18 марта оперативники Федеральной службы безопасности провели обыски в администрации Хабаровского края. Были задержаны и арестованы бывший первый зампред правительства Василий Шихалев, уволившийся в 2018 году, и местный лесопромышленник Александр Пудовкин. Избранный в 2018 году губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) сообщил, что против него в информационном поле региона развязана «настоящая кампания».

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