В Краснодаре началось преобразование Старокубанского кольца

В ночь на 4 июня в столице Кубани начались работы по преобразованию кольца на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской. Планируется, что автомобили, двигающиеся в обе стороны по улице Ставропольской, будут миновать круговое движение и ехать прямо вдоль трамвайных путей. Для автомобилистов, двигающихся по Старокубанской, и тех, кто желает совершить левый поворот со Ставропольской на Старокубанскую, сохранится старая схема движения.

Глава города Евгений Первышов отметил, что измененное кольцо должно заработать до конца июля. По его словам, способ организации движения в виде кольцевых развязок уже устарел. По расчётам экспертов Высшей школы экономики, пропускная способность этого перекрестка должна увеличиться на 40%. Как ранее писал “Ъ-Кубань“, стоимость реализации проекта – 15,2 млн руб.

Две полосы движения в каждом направлении будут иметь протяженность около 65 метров и ширину – 7 метров. Дорогу проложат по «зеленому островку» сразу за спуском в подземный переход. Рабочие уберут и вывезут грунт на глубину около 40 см, под которым нашли старый слой асфальта, поскольку подобная организация дорожного движения на кольце действовала в 70-х годах прошлого века. «При перестройке кольца больше 30 лет назад асфальт не убирали — нынешнее кольцо сделали поверх существовавшего тогда», - рассказал вице-мэр Артем Доронин.

Фото: администрация Краснодара

В 2020 году запланирован ремонт самого пешеходного перехода под Старокубанским кольцом

По данным мэрии, в настоящее время ведутся работы по переустройству кольца на пересечении улиц Сормовской и Лизы Чайкиной. Там кольцевая развязка преобразуется в Т-образный перекресток. Кроме того, по улице Сормовской уже сделали дополнительную полосу движения в сторону Комсомольского микрорайона.

“Ъ-Кубань” писал, что помимо изменения движения на Старокубанском кольце, специалисты ВШЭ предложили преобразовать перекрестки улиц Северной и Школьной, Дзержинского и Новаторов, Дзержинского и Стахановской, Дзержинского и Кореновской, Дзержинского и Покрышкина, Ближнего Западного обхода и Средней, а также Петра Метальникова и Ростовского шоссе.

Дмитрий Михеенко