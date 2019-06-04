В отношении участника акции протестов в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти) в отношении Станислава Мельниченко, участвовавшего в акции протеста против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом сообщила юридическая служба «Апология протеста». Следователи считают, что мужчина «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес представителя пресс-службы городской полиции. Уточняется, что ранее суд оштрафовал Станислава Мельниченко на 12 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка шествия). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Собор Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Основными спонсорами проекта являются компании УГМК и РМК. Изначально под строительство был выделен участок в сквере возле драмтеатра, что вызвало разногласия среди горожан. В результате митингов с 13 по 16 мая были задержаны более 100 человек. Волнение утихло только после того, как в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он предложил принять решение о возведении храма путем опроса, который в итоге показал, что большинство жителей считают выбранное место неудачным для строительства. Позже екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма. 31 мая объявлен шорт-лист из пяти площадок для возможного строительства храма.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале “Ъ-Урал” «Храм начал движение».