«Сент-Луис» сравнял счет в финале розыгрыша Кубка Стэнли

«Сент-Луис Блюз» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли на своей площадке уверенно переиграл «Бостон Брюинс» (4:2) и таким образом сравнял общий счет — 2:2. Свой вклад в победу команды внес российский форвард Владимир Тарасенко, отметившийся голом в первом периоде встречи. Пятое противостояние претендентов на победу в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет в Бостоне 7 июня.

Четвертый финальный матч Кубка Стэнли принес победу хоккеистам «Сент-Луис Блюз», обыгравшим у себя дома соперников из «Бостон Брюинс» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Счет в финальной серии до четырех побед, таким образом, стал равным — 2:2. Примечательно, что хозяева трижды по ходу матча выходили вперед, а «Бостон» лишь дважды смог сравнять счет.

Неоценимый вклад в победу своей команды внес забивший в первом периоде гол российский нападающий Владимир Тарасенко. Он провел на площадке 15 минут, сделал 6 бросков и завершил встречу с показателем полезности «-1». «Мы должны подготовиться к матчу жизни? Счет в серии 1-2. О каких прижатых спинах вы говорите? Просто нужно играть лучше, вот и все, что имеет значение сейчас»,— сказал 27-летний форвард пресс-службе НХЛ накануне сегодняшней встречи.

Сегодняшняя забитая шайба в ворота «Бостона» стала для россиянина 11-й в текущем play-off Кубка Стэнли, и теперь он занимает третье место в снайперской гонке, отставая на одну шайбу от одноклубника Джейдена Шварца и на три — от форварда «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра. В списке бомбардиров 27-летний россиянин поднялся на шестое место. Ранее Тарасенко забросил по одной шайбе в первых двух матчах серии с «Брюинс». Его партнер Иван Барбашев, отметившийся голом в предыдущем, 3-м матче серии, нанес 2 броска по воротам, однако очков за результативность не набрал. Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан Райли, оформивший в этой встрече дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брейден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23. У «Бостона» забивали Чарли Койл и Брендон Карло.

В первом матче финальной серии до четырех побед «Бостон», напомним, победил со счетом 4:2, во второй игре в овертайме сильнее были хоккеисты «Сент-Луиса» — 3:2, в третьем победу одержал «Бостон» — 7:2.

Пятый матч пройдет на площадке «Бостона» 7 июня.

Вера Мухина