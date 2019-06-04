Минюст США направил Citgo судебный запрос по делу о коррупции с участием PDVSA

Компания Citgo, подразделение PDVSA в США, получила судебный запрос от американского Минюста в связи расследованием дела о коррупции с участием венесуэльской компании. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Citgo, компания выразила готовность «в полной мере сотрудничать» со следствием.

«Ранее в этом году под руководством нового совета директоров Citgo привлекла внешнего консультанта для проведения независимого расследования, считая обязательным предпринять все необходимые действия по его итогам»,— приводит агентство заявление Citgo. Отмечается, что повестка была передана 14 мая.

Агентство напоминает, что Citgo проводит около 20 внутренних расследований, Минюст проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA контрактов. В рамках расследования ведомства 17 человек уже признали себя виновными в участии в коррупционной схеме и получении взятки.

Напомним, в феврале Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая самопровозглашенным президентом Хуаном Гуайдо, назначила временных членов правления PDVSA и Citgo. Верховный суд Венесуэлы, подконтрольный Николасу Мадуро, аннулировал это решение. 23 февраля Citgo приняла новый совет директоров.

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