«РИА Новости»: испытания ПВО «Панцирь-СМ» завершатся в 2021 году

Испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» будут завершены в 2021 году, рассказал источник «РИА Новости». «Госиспытания ЗРПК "Панцирь-СМ" планируется завершить через два года»,— сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на вооружении комплекса будет ракета с более чем вдвое увеличенной скоростью. Все «Панцири-СМ» начнут строить с нуля, так как «Панцири-С1» невозможно модернизировать до необходимого уровня.

В начале апреля заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил, что ВКС России уже проводили испытания комплекса «Панцирь-СМ».