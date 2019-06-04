Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Состояние американского рэпера Jay-Z составляет не менее $1 млрд, подсчитали журналисты Forbes. Он стал первым обладателем такого объема средств среди рэп-исполнителей.

При расчетах состояния учитывались заработок, доля в компаниях и образ жизни рэп-исполнителя.

Среди активов Jay-Z упоминаются инвестиции в Uber, стриминговый сервис Tidal, производство шампанского Armand de Brignac и коньяка D’Uss. Рэпер также получает доход от концертной компании и музыкального издательства Roc Nation, контракта с лейблом Def Jam.

Недвижимость Jay-Z оценивается в $50 млн, а коллекция предметов искусства — в $70 млн.