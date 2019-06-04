В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после нападения с топором на сотрудника мэрии

Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации. Напавшего подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Житель Холмска (ранее сообщалось о Томари) пытался попасть на прием к мэру города Сергею Надсадину, но до градоначальника его не допустили. В фойе мэрии областного центра мужчина достал топор и напал на сидевшего в холле на стуле сотрудника департамента землепользования.

По данным следствия, напавший не менее пяти раз ударил топором чиновника, после чего его оттащили. Раненый был госпитализирован. Минздрав региона сообщил, что его жизни ничего не угрожает.

По данным портала Sakh.com, подозреваемый в прошлом году попытался уплыть на самодельном плоту из Сахалина в Японию, но был задержан пограничниками и приговорен к штрафу.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск