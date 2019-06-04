Помпео призвал Россию сделать больше для расследования катастрофы MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию сделать больше для сотрудничества в расследовании катастрофы MH17 Malaysia Airlines. «Им нужно сделать больше»,— сказал господин Помпео в интервью телеканалу RTL.

«Россия должна отчитаться о том, что произошло, и, я так понимаю, это тот процесс, который сейчас происходит»,— заявил госсекретарь США.

По его мнению, этот отчет Россия должна дать ради собственных интересов.

Самолет Malaysia Airlines MH17 был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту Boeing 777-200, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находилось 380 пассажиров. Поскольку большинство людей на борту были гражданами Нидерландов, последующее расследование причин катастрофы было проведено Советом безопасности Нидерландов с согласия Украины.

Расследование объединенной следственной группы еще продолжается. Основные предварительные выводы, представленные в 2016 и 2018 годах, заключались в том, что рейс MH-17 был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Россия какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «России задали вопросы о сбитом "Боинге"».